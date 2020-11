Vacina: Pfizer e BioNTech confirmam acordo para fornecer à UE até 300 mi de doses

A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta quarta-feira (11) que fecharam um acordo para fornecer à União Europeia (UE) 200 milhões de doses de sua vacina experimental contra a covid-19, com a opção de um pedido adicional de 100 milhões de doses, como havia sido antecipado no começo da semana.

As entregas estão previstas para começar no fim do ano, a depender do resultado dos testes clínicos da vacina e de autorização regulatória. Na segunda-feira (9), as duas empresas disseram que a candidata à vacina vem apresentando eficácia superior a 90%. Pfizer e BioNTech também reiteraram hoje que pretendem produzir, mundialmente, 1,3 bilhão de doses da vacina em 2021.