Esportes: Clássico pode definir situação de AD Guarulhos e Flamengo na última divisão do Paulista

O clássico deste sábado (14) entre AD Guarulhos e Flamengo pode definir a situação de ambas as equipes na disputa da edição desta temporada do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Atualmente, o Índio guarulhense ocupa a vice-liderança do grupo 5 com 9 pontos conquistados, enquanto o Corvo ocupa a lanterna daquela chave com 7 pontos. A liderança pertence ao Amparo, que tem 13 pontos.



Caso o time do técnico Edu Miranda conquiste uma nova vitória no clássico, já que venceu o primeiro por 4 a 2, de virada, se mantém na segunda posição e fica muito próximo de comemorar seu ingresso à fase seguinte. Em contrapartida, o Rubro-Negro, do Jardim Tranquilidade, precisa dos três pontos para se manter na briga pela classificação. Avançam á segunda etapa os dois melhores de cada chave e os dois melhores segundos colocados.