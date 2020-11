Esportes: AD Guarulhos e Flamengo precisam da vitória na última rodada para conquistar classificação

Da Redação

[email protected]



AD Guarulhos e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (18) com a necessidade de conquistar os três pontos para que possam ingressar á fase seguinte desta edição do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Essa condição de deve por conta da vitória por 3 a 2 do Corvo sobre o Índio no clássico realizado no último sábado (14). Com o triunfo o Rubro-Negro passou à ocupar o segundo lugar do grupo 5 com 10 pontos.



Na 4ª colocação com 9 pontos, a equipe do técnico Edu Miranda precisa vencer a Itapirense, que também possui chances de classificação, fora de casa. O escrete azul e branco de Guarulhos pode garantir a vaga, em caso de vitória, como vice-líder ou entre os melhores terceiros colocados. Contudo, precisa torcer por uma combinação de resultados não somente de sua chave, mas também das demais.



Já o Flamengo necessita apenas do triunfo diante do líder Amparo, no estádio Antônio Soares de Oliveira para comemorar sua classificação sem depender de outros resultados. Em caso de derrota, o Corvo estará eliminado e, caso a partida acabe com o placar em igualdade, o escrete do técnico Raphael Laruccia passa a depender de uma combinação de resultados para seguir no último nível do futebol paulista.