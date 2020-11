Museu da Imigração oferecerá live, curso e oficina

Prestes a completar um mês de reabertura, o Museu da Imigração – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – mantém a presença online por meio da realização de diferentes ações para quem está distante fisicamente ou prefere permanecer em casa. A segunda quinzena de novembro será marcada por live, curso e oficina, todos gratuitos.

Como parte da série “Conversas”, as coordenadoras técnicas do MI e Museu do Café, Mariana Martins e Marcela Rezek, voltarão a se encontrar em uma live no Instagram. Em “Descobrindo convergências: a pesquisa no MC e MI”, as profissionais abordarão os projetos de pesquisa realizados pelas instituições, articulando os respectivos temas com suas coleções e comunidades, assim como parceiros estratégicos, nesta terça-feira, dia 17, às 17h.

Desenvolvido a partir de um grupo de trabalho interno, o curso “A Hospedaria de Imigrantes e os tijolos do racismo estrutural no Brasil” acontecerá nos dias 18 e 25 de novembro e 02, 09 e 10 de dezembro, em referência ao Dia da Consciência Negra e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, contemplando também campanha “Sonhar o Mundo”.

Marcada para iniciar sempre às 18h no canal do Museu no YouTube, a formação tem a finalidade de iniciar uma abordagem autocrítica envolvendo questões relacionadas ao período da “Grande Imigração” e ao cenário da construção da Hospedaria de Imigrantes do Brás, fatores – entre tantos – que podem ter contribuído para a consolidação do racismo estrutural na sociedade brasileira.

O cronograma contará com a mediação de colaboradores da instituição, integrantes do GT, e participação de convidados especializados, debatendo desde o problema da raça até o mito da democracia racial. Haverá emissão de certificado para aqueles que preencherem um formulário disponibilizado durante as aulas.

Finalizando a programação desse mês, na próxima edição online da oficina de artesanato “Ponto a Ponto”, os educadores Juliana Barros e Luiz Gregório ensinarão o passo a passo para produção do tear de mesa no dia 28 (sábado), às 15h, para uma turma fechada no Zoom. Para participar, é necessário se inscrever até o dia 27 (sexta-feira), às 17h.

serviço

Live “Descobrindo convergências: a pesquisa no MC e MI”

Data: 17 de novembro

Horário: 17h

Plataforma: Instagram

Curso “A Hospedaria de Imigrantes e os tijolos do racismo estrutural no Brasil”

Datas: 18 e 25 de novembro e 02, 09 e 10 de dezembro

Horário: 18h às 21h

Plataforma: YouTube

Acesse o cronograma

Oficina “Ponto a Ponto: tear de mesa”

Data: 28 de novembro

Horário: 15h

Inscrição: até 27 de novembro, às 17h

Plataforma: Zoom