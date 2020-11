A segunda temporada da série His Dark Materials estreia nesta segunda, 16, às 23h, na HBO e na HBO GO. E a trama começa com Lyra (Dafne Keen) que, por estar sofrendo com a perda de seu melhor amigo, viaja para uma misteriosa cidade abandonada, onde conhece Will (Amir Wilson), que também está fugindo de um passado conturbado. O roteiro do primeiro episódio é de Jack Thorne e tem direção de Jamie Childs.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.