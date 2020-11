Série do ‘Raio Negro’ será encerrada após 4 temporadas

A série do Raio Negro na CW será encerrada após a sua 4ª temporada. O anúncio foi feito através do showrunner Salim Akil [via Variety]: “Quando começamos a jornada do Raio Negro eu sabia que Jefferson Pierce e sua família de mulheres negras poderosas seriam uma adição única ao gênero de super-heróis”, explicou. “Obrigado ao elenco fenomenal, roteiristas, e a equipe, sem as quais nada disso teria sido possível. Eu estou incrivelmente orgulhoso do trabalho que conseguimos fazer e dos momentos que pudemos criar, trazendo à vida a primeira família afro-americana de super-heróis da DC”.

Raio Negro será encerrada com a introdução de uma série derivada focada no personagem de Painkiller, que também terá Akil envolvido na produção: “Estou extremamente animado em introduzir um novo capítulo e continuar trabalhando com a CW contando a história de Painkiller”, concluiu o produtor.

Painkiller, cujo nome verdadeiro é Khalil Payne, é um homem que carrega uma enorme culpa em seu passado e acaba se tornando uma verdadeira máquina de destruição. Após ter dificuldades em controlar seus impulsos mais violentos, ele se afasta daqueles que conhece. Jordan Calloway, que viveu o personagem em Raio Negro, segue no papel.

As três temporadas de Raio Negro estão disponíveis na Netflix.