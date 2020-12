Festival internacional de teatro oferece espetáculos virtuais repletos de alegria, arte e cultura

O Festival de Teatro Comunitário Panamérica Utópica chega a sua 4ª edição, desta vez com espetáculos virtuais repletos de alegria, arte e cultura, apresentados entre os dias 2 e 6 de dezembro e transmitidos pela fanpage https://www.facebook.com/festivalpanamerica. Realizada pelo Cuca – Consciente Urbano Coletivo Artístico, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a realização de eventos de teatro gratuitos com grupos nacionais e de outros países da América Latina.

Em tempos de pandemia, a prioridade dos organizadores é manter a segurança do elenco e do público. Assim, o formato online de sua 4ª edição permite que o Festival Panamérica Utópica alcance mais pessoas, que vão poder aproveitar a programação sem correr riscos, do conforto de seus lares.

Como nas edições anteriores, o festival reúne artistas dos quatro cantos do mundo, mostrando que a arte se mantém viva, fortalecida pela união de artistas e idealizadores. O Festival Internacional de Teatro Comunitário Panamérica Utópica é um projeto de formação de plateias e promoção de acesso democrático ao teatro.

Além de fomentar e promover a formação de público, a democratização e popularização do teatro, o Festival Panamérica Utópica busca aproximar o público de trupes latino-americanas como La Rosa Teatro (Argentina), Tatuteatro (Uruguai), Los Senderos de la Tierra (Argentina e Peru), Grupo de Teatro TESPIS (Argentina) e Antzoki Teatteri Compañia Teatral (Espanha).

Serviço

IV Festival Internacional de Teatro Comunitário Panamérica Utópica

Programação

Quarta, 2 de dezembro

20h10: Sobre vivência em tempos on-line – Cia. Ímpar – Carol Greco (Brasil)

20h30: Medio pueblo – La Rosa Teatro (Argentina)

Quinta, 3 de dezembro de 2020

18h: Mulheres negras no teatro – Eliane Weinfurter (Brasil)

19h: Curuguaty1831 – Tatuteatro (Uruguai)

20h: Live com o Vento – Casa Realejo (Brasil)

Sexta, 4 de dezembro de 2020

19h30: Las olvidadas aventuras de Aime y Mercedes: Cap. 1 – Los senderos de la tierra (Argentina e Peru)

20h: Corpo fechado – Cia. na Boca e Cia. Estado Criativo (Brasil)

21h: La valiente meretriz – Grupo de Teatro TESPIS (Argentina)

Sábado, 5 de dezembro de 2020

16h: Las olvidadas aventuras de Aime y Mercedes: Cap. 2 – Los senderos de la tierra (Argentina e Peru)

16h30: Fragmentos Hamlet – Cia. Ímpar – Lika Rosá (Brasil)

18h: Os arcanos da loucura – Casa Realejo (Brasil)

20h: Envolverse en el abismo – Antzoki Teatteri Compañia Teatral (Espanha)

Domingo, 6 de dezembro de 2020

16h: Las olvidadas aventuras de Aime y Mercedes: Cap. 3 – Los senderos de la tierra (Argentina e Peru)

16h30: O amor está no ar?! – Cia. Os Antiquados (Brasil)

18h: Vida seca – Cia. Etc I Tal (Brasil)

20h: E nós que amávamos tanto a revolução – Grupo Jurubebas de teatro (Brasil)