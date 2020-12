Campanhas da pólio e de multivacinação imunizaram 63.783 pessoas em Guarulhos

Prorrogadas por duas vezes em todo o Estado de São Paulo, as campanhas contra a poliomielite e de multivacinação para atualização da caderneta da população menor de 15 anos de idade foram encerradas definitivamente nesta segunda-feira (30). Em Guarulhos, a prévia final com o balanço de todas as doses aplicadas desde o dia 5 de outubro aponta para 63.783 pessoas imunizadas no período.

A campanha contra a pólio, que pretendia vacinar indiscriminadamente pelo menos 95% da população na faixa etária de 12 meses até menores de cinco anos de idade, mesmo quem já tivesse tomado as doses anteriormente, imunizou 41.687 crianças na cidade, o que equivale a uma cobertura vacinal de 55,36%. Já na de multivacinação, para atualização da caderneta de menores de 15 anos de idade, foram administradas 22.096 vacinas do calendário vigente.

A Secretaria da Saúde de Guarulhos informa que as campanhas de vacinação têm por objetivo a obtenção de altas coberturas vacinais, fator que é imprescindível para o controle e eliminação das doenças. No entanto, lembra que as doses do calendário nacional seguem disponíveis durante o ano inteiro em todas as Unidades Básicas de Saúde e também no Ambulatório da Criança (Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.