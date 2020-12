Cidade: Número de beneficiários do Bolsa Família em Guarulhos sobe 20,49% em 2020

Da Redação

[email protected]



O número de beneficiários do Bolsa Família continua em ascensão em Guarulhos. Atualmente o município conta com 48.898 famílias inscritas no programa federal e, se comparado a janeiro, quando foram registradas 40.582 famílias contempladas pelo programa, houve um aumento de 20,49%.



Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, o crescimento ocorre em razão da descentralização no atendimento por meio da implantação das três unidades do CadMóvel, as quais promovem atendimento itinerante nos bairros. Cada uma das unidades volantes visita uma localidade diferente, possibilitando a inscrição e o recadastramento da população vulnerável, além de orientação sobre os demais programas sociais, sempre respeitando as medidas de prevenção à covid-19.



Outro fator que contribuiu para esse resultado é a realização de 32 mutirões de cadastramento nos bairros, promovidos pela administração municipal desde 2017, mas desde março estão suspensos por conta da pandemia.