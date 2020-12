Orquestra Jovem apresenta espetáculo virtual em comemoração aos 460 anos de Guarulhos

Na próxima terça-feira, dia 8 de dezembro, data em que Guarulhos celebra 460 anos, a Orquestra Jovem Municipal e a Associação Cultural Rock Guarulhos apresentam Rock em Concerto, espetáculo virtual com bandas do gênero da cidade. O evento será transmitido ao vivo do Teatro Adamastor, a partir das 20h, pelas redes sociais das Orquestras de Guarulhos no YouTube, Facebook e Instagram.

Nessa apresentação, as composições autorais das bandas Carbônica, Imperial Pilots, Reboco e Trend Kill Ghosts, além da canção Anjos, do músico Diego Britto, receberam arranjos orquestrais, uma iniciativa bastante ousada ao demonstrar, nessa mistura de linguagens, que a música não tem fronteiras.

De acordo com o maestro Emiliano Patarra, regente das orquestras de Guarulhos, Rock em Concerto possui arranjos especialmente criados para valorizar o trabalho da Orquestra Jovem e abrilhantar a sagacidade das bandas de rock guarulhenses. “O espetáculo torna possível a mescla de linguagens, valorizando o instrumental da orquestra, que não tem papel de pano de fundo, pelo contrário, se mostra expressiva e autêntica em muitos acordes”, vibra o maestro ao explicar a empreitada.

Além de integrar a Temporada 2020 das orquestras de Guarulhos, Rock em Concerto é um dos 131 projetos aprovados pelo fundo municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, os recursos recebidos para execução do projeto vão movimentar a cadeia do setor cultural e beneficiar artistas, produtores e técnicos, entre outros. O projeto foi apresentado pelo proponente, músico e produtor cultural Ulisses Ribeiro Rocha.

Diversidade de vertentes do rock

A escolha das bandas de Guarulhos para participação no projeto Rock em Concerto levou em consideração aspectos essenciais como visibilidade, alcance nas redes sociais, trajetória profissional e material lançado, priorizando músicos e artistas envolvidos e engajados na produção artística e cultural da cidade. A equipe de curadoria, composta por músicos, artistas, jornalistas, radialistas e produtores musicais, também teve como foco a diversidade de vertentes do rock, de modo a oferecer ao público que vai assistir ao espetáculo de casa um encontro musicalmente variado.

Durante o espetáculo, os fãs de rock vão conferir o arranjo de Serpentes, hardcore veloz e cheio de crítica da banda Reboco, com destaques atonais e percussivos bastante interessantes. Para conferir a música Serpentes acesse https://www.youtube.com/watch?v=3G7foeCWZUA.

Outra composição do concerto é Se a Cidade Parar, rock’n roll de levada rápida e alucinada da banda Carbônica, verdadeiro convite para que possamos pensar em novas formas de encarar e transformar o cotidiano. A música é produzida pelo cineasta André Okuma e o videoclipe oficial pode ser visto pelo link https://www.youtube.com/watch?v=hFyuonHjTQM&t=305s.

Com claras influências de indie rock, Monster Inside You, da banda Imperial Pilots, tem como referência filmes de suspense e terror e foi inspirada no filme Um Dia de Fúria, estrelado por Michael Douglas em 1993. Para conhecer o lyric video acesse https://www.youtube.com/watch?v=G34viK8coHw.

Um concerto que mistura rock e música orquestral não ficaria completo sem um excelente e elementar heavy metal, aqui representado pela emocionante Deceivers, da banda Trend Kill Ghosts. Conheça a música no link https://www.youtube.com/watch?v=m3lwNOJEA3s.

Para coroar o espetáculo com melodias belíssimas, o evento conta com a já citada Anjos, rock ballad do músico Diego Britto, composição que conta com as participações dos irmãos Tiago Pollon e Paulo Pollon, proprietários do PSP Estúdio. Ouça a música no link https://youtu.be/anRNOOyv_sE.

Serviço

Rock em Concerto: A Música sem Fronteiras, espetáculo em comemoração aos 460 anos de Guarulhos

Data: terça-feira, 8 de dezembro

Horário: 20h

Espetáculo virtual transmitido ao vivo pelas redes sociais das orquestras de Guarulhos:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: https://www.facebook.com/gruojmg/

Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/