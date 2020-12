Nomes dos ganhadores do 16º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos são divulgados

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou na noite do último sábado (3) o nome dos ganhadores do 16º Salão Nacional de Arte Contemporânea. Em formato virtual, o evento também marcou a abertura da exposição, em exibição até 7 de março de 2021 no Salão Expositivo do Adamastor, e contou com a apresentação da trajetória de idealização, curadoria e cerimônia de premiação dos três ganhadores da edição 2020.

Em 1º lugar, na categoria Escultura, venceu o artista Daniel DMP com a obra Multitudes. Em 2º lugar, a artista Bruna Franceschini foi classificada na categoria Pintura, com as obras Nenhum Sentimento é Final 2020, Sem Título 2020 e Sem Título 2020. Já em 3º lugar ficou a artista Julia Bastos com a gravura Cárcere.

Para a seleção das obras, o júri de seleção e premiação, composto por Anna Guerra, Adriano Gambim e Oscar D’Ambrosio avaliou as obras a partir de critérios como originalidade e criatividade, apresentação e proposta de montagem, integridade do espaço público, qualidade da apresentação das obras, inclusão/acessibilidade, apresentação do conceito, qualidade técnica e estética, entre outros.

O 16º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos também fez menções honrosas aos artistas Alam Lima (Categoria Pintura – obra A Leiteira), Susane Schirato (Categoria Pintura – obra 2° 12’ 15”) e Renata Laguardia (Categoria Pintura – obra Rainha das Águas Rosas).

De acordo com o secretário de Cultura, Vitor Souza, a riqueza desta edição se materializa na variedade e qualidade das obras inscritas, de inúmeros estados e cidades brasileiras. “Estamos muito satisfeitos com os resultados do 16º Salão Nacional, um evento de grande importância e expressão para as artes visuais, que mesmo nesse período de pandemia seguiu todos os protocolos sanitários para garantir o cumprimento de suas etapas e valorizar os artistas e suas obras”, comemorou Souza.

Júri popular

Entre os dias 5 de dezembro e 26 de fevereiro haverá votação popular pelo site http://servicos.guarulhos.sp.gov.br/destaques/cultura/16o_salao_artes_visuais/index.html, sendo atribuída uma única premiação para a obra mais votada. O resultado será divulgado em Diário Oficial a partir de 1º de março. As obras premiadas passarão a pertencer ao acervo de artes visuais da Secretaria de Cultura.

Nesta edição, o Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos contou com a participação de estados como Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com um total de 698 inscrições e aproximadamente 1.500 obras avaliadas.

Para visitação à exposição é necessário agendamento junto à Seção de Artes Visuais da Pasta de Cultura pelo telefone (11) 2451-5184 ou pelo e-mail [email protected].