Morre Ubirany, um dos fundadores do Fundo de Quintal, vítima de covid-19

Um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, o cantor, compositor e instrumentista Ubirany Félix do Nascimento morreu aos 80 anos, na manhã desta sexta-feira, 11, por complicações decorrentes da covid-19. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Conhecido por criar o repique de mão, Ubirany ajudou a formar o Fundo de Quintal juntamente com Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Almir Guineto, Sereno e Bira Presidente, no começo da década de 1980, sob as bênçãos da madrinha do samba Beth Carvalho. A origem do grupo, que se tornou uma referência no pagode, foi o Bloco Carnavalesco Cacique de Ramos.

“Ubirany, o maior dos maiores. Inventor do repique de mão, peça fundamental em qualquer roda de samba. Um verdadeiro gentleman. Sempre sorridente, educado, doce, simpático com todos que cruzavam seu caminho. Esse vírus terrível leva embora um pedaço do subúrbio carioca. Que tristeza!”, escreveu a cantora Teresa Cristina em suas redes sociais.

“Vamos nos lembrar dele assim: sorrindo. Um dos nomes mais importantes da história do samba, Ubirany nos deixou hoje, mais uma vítima dessa horrível pandemia da covid-19. Nossos sentimentos mais profundos para o @grupofundodequintal, seus amigos, familiares e a toda a comunidade do samba que hoje está em luto”, lamentou o sambista Zeca Pagodinho.