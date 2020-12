Manutenção elétrica pode afetar abastecimento de água em Guarulhos nesta terça

Uma manutenção elétrica realizada pela concessionária de energia nesta quarta-feira (15) na avenida Emilio Ribas, 1.247, das 14h às 18h, pode afetar o abastecimento em Guarulhos. Os serviços devem ser concluídos pela concessionária até o final da tarde, quando inicia a recuperação do abastecimento. A normalização do fornecimento de água está prevista para a decorrer da noite desta mesma terça-feira (15).



Tal intervenção poderá afetar o abastecimento nos bairros: Acácio; Bela Vista; Bom Clima; Campo da Paz; Centro; Cidades Martins, Serôdio e Cidade Soberana; Cocaia; Condomínio Portal do Acácio; Conjunto Residencial Haroldo Veloso; Conjunto Padre Bento; Gopouva; Jardins Acácio, Adelina, Adriana, Adriana I, Adriana II, Aeródromo, Almeida Prado, América, Ana Maria, Araújo, Artidoro, Beirute, Bela Vista, Bom Clima, Bondonça, Célia, Cocaia, Crepúsculo, Cristina, Cristina Alice, da Figueira, da Mamãe, das Acácias, Diogo, Divinolândia, do Papai, Dona Meri, Dourado, Eliana, Elizabeth, Flor da Montanha, Gopouva, Imperial, Ipanema, Iporanga, Irene, Itapoan, Jade, Jovaia, Kawamoto, Lenise, Marilena, Mirian, Moreira, Munira, Nova Guarulhos, Nova Taboão, Novo Ipanema, Paraíso, Patrícia, Paulista, Pinhal, Pinheiro, Planalto, Princesa, Rosa de França, Santa Beatriz, Santa Cecilia, Santa Clara, Santa Edwiges, Santa Emília, Santa Eugenia, Santa Inês, Santa Maria, Santa Mena, Santa Rita, Santa Teresinha, São Domingos, São Francisco, São João, São João Batista, São Judas Tadeu, São Paulo, Scyntila, Silvia, Solange, Sueli, Tabatinga, Teresópolis, Testai, Toscana, Valéria, Vera, Vila Nova, Vila Rica, Vitória e Zimbardi; Monte Carmelo; Paraventi; Picanço; Portal dos Gramados; Parques Continental, Continental IV, Continental V, das Laranjeiras, Flamengo, Primavera, Renato Maia, Santo Antônio e Santos Dumont; São João; Sítio dos Oliveiras II; Sítio Tabatinga; Taboão; Tranquilidade; Vilas Augusta, Aliança, Bancária, Bremen, Capitão Rabelo, Francisco Mineiro, Jussara, Milton, Progresso, Rio, Rio de Janeiro, Rosália, Sabatina, São João Batista, São Ricardo, Sirena, Sítio dos Morros, Tabatinga, Tibagy, Tijuco, Trabalhista e União.



Os imóveis que possuem caixa-d’água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não sentirão o período de intermitência. É importante que os moradores mantenham o uso consciente da água.



A Sabesp lamenta eventuais transtornos e segue à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas: 195 e 0800-011-9911 ou pelo WhatsApp exclusivo para atendimento em Guarulhos (11) 9.5976-3843.