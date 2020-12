Barbosa Supermercados anuncia expansão e inaugura nova unidade na Zona Leste

No ano em que comemora 44 anos, a rede Barbosa Supermercados aposta em plano de expansão. Já conhecido pelas 30 unidades localizadas na capital, Grande São Paulo e interior, a próxima inauguração acontece em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo.

Além de suprir todas as expectativas de quem busca variedade de produtos perecíveis, mercearia, bebidas, hortifruti, açougue, limpeza, higiene pessoal, padaria, confeitaria, peixaria e até temakeria, a nova loja da rede foi planejada para atender também as demandas de compras on-line. O endereço conta tanto com o ambiente de e-commerce, como serviço de drive-thru para a retirada de compras no carro. “Durante a pandemia desenvolvemos um plano de operação para intensificar o e-commerce da rede. Com isso, registramos um crescimento de mais de 120% nas compras on-line nos últimos seis meses”, afirma o coordenador de marketing Weslley Novax.

Outro diferencial do novo endereço está no serviço de Self-Checkouts, sistema de autoatendimento para quem deseja efetuar compras com menor volume de forma rápida e prática, onde o próprio consumidor é responsável por processar suas compras e efetuar o pagamento sem auxílio dos operadores de caixa.

A nova unidade conta com 1.464m2 de área de venda e 115 vagas de estacionamento e está localizada na Rua Abel Tavares, 1149, no Jardim Belém, em São Paulo.

Barbosa Supermercados

Nova Unidade Ermelino Matarazzo

Endereço: Rua Abel Tavares, 1.149 – Jd Belém – São Paulo – SP

Mais informações: (11) 3003-2557 – www.barbosasupermercados.com.br