Prefeitura realiza cadastro de protetores individuais de cães e gatos

Entre os próximos dias 11 e 28 de janeiro o Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos realizará o cadastro de protetores individuais de cães e gatos residentes na cidade. Os interessados devem comparecer no período já mencionado, das 8h às 12h ou das 13h30 às 17h, na sede do DPAN, que fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso.

Para obter o certificado de protetor individual é necessário apresentar os originais de documento pessoal, comprovante de endereço e carta de recomendação de veterinário carimbada e assinada atestando o trabalho realizado pelo pretendente. Após entrevista e preenchimento de cadastro será agendada visita ao local indicado pelo interessado para verificação das condições e da quantidade dos animais atendidos.

Aqueles que atenderem aos requisitos para obtenção do certificado de protetor individual terão acesso gratuito a vacinação, castração, identificação com microchip, acompanhamento bimestral in loco e apoio em ações de adoção realizadas pela Prefeitura/DPAN em parceria com empresas privadas. Mais informações pelo telefone 2436-3658.