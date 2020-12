Cidade: Ação no Bosque Maia visa a conscientizar sobre os perigos de dirigir embriagado

Nesta sexta-feira (18) foi realizada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos, por meio da Escola Pública de Trânsito, uma ação de orientação sobre o respeito aos limites de velocidade e sobre a Lei Seca (os perigos de se dirigir sob os efeitos do álcool).



A atividade aconteceu na avenida Paulo Faccini, em frente ao Bosque Maia, no período da manhã. Uma faixa de orientação foi aberta na parada do semáforo, sempre que ele fechava para o trânsito, e o balão da Lei Seca foi inflado transmitindo a mensagem de tolerância zero em relação a dirigir embriagado.



O evento durou até as 13h30 e teve o objetivo de substituir, em parte, as blitze da Lei Seca, que ainda se encontram interrompidas em decorrência da pandemia do coronavírus.