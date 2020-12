Cidade:Restaurantes Populares serviram mais de 385 mil almoços até novembro

As três unidades do Restaurante Popular do Bem: Josué de Castro (Taboão), Zilda Arns (Macedo) e Pimentas ofereceram à população entre janeiro e novembro deste ano 385.424 almoços ao valor de R$ 1 e 30.341 desjejuns gratuitos. O balanço foi apresentado nesta sexta-feira (18) pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos. As informações do restaurante do Macedo foram computadas a partir de abril, quando da sua reinauguração, e as do Pimentas a partir de sua implantação em junho. Já o do Taboão – o único em execução direta – inclui números desde janeiro.

De acordo com o levantamento, ao longo do ano o restaurante Josué de Castro serviu 205.346 almoços e 6.882 desjejuns gratuitos (café com pão e manteiga ou margarina). Na unidade do Macedo foram disponibilizados 105.657 refeições e 15.248 cafés da manhã. Um total de 74.421 almoços e 8.211 cafés da manhã foram oferecidos à população pelo restaurante do Pimentas em apenas seis meses.

Os restaurantes da Prefeitura funcionam de segunda a sexta-feira, sendo que os desjejuns são servidos das 7h30 às 8h e os almoços, das 11h às 14h. Os atendimentos são feitos presencialmente, no salão, seguindo as normas sanitárias para prevenção à Covid-19, e ainda na modalidade para a retirada do marmitex descartável.

Nas próximas semanas as três unidades estarão fechadas nos dias 24 e 25 de dezembro e nos dias 31 de dezembro e 1ª de janeiro.

Cardápio especial – Na próxima quarta-feira (23) o restaurante do Taboão terá um cardápio especial de Natal: sobrecoxa assada, arroz com cenoura, feijão e creme de milho, tendo pão de mel como sobremesa. No dia 30 de dezembro será celebrado o Ano Novo na unidade com prato composto de lagarto assado com molho madeira, farofa de feijão fradinho com lombo, arroz, feijão e flan em calda (sobremesa).