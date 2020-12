Prefeitura prorroga prazo para adesão à conciliação de precatórios até dia 31

O prazo para adesão à primeira Câmara de Conciliação de Precatórios foi prorrogado pela Prefeitura para o próximo dia 31 de dezembro. Para participar dos acordos, os credores devem estar vinculados ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e possuir o número de ordem do precatório.

As adesões serão efetuadas mediante deságio de 40% do valor da dívida. Para isso, estão sendo disponibilizados quase 50 milhões de reais, o que deve diminuir a fila dos credores do município. O requerimento e maiores informações poderão ser obtidos por meio do e-mail [email protected], monitorado pela Secretaria da Fazenda.