CEU Continental abre inscrições para novas turmas do Clube do Livro

A partir da próxima segunda-feira (4) começam as inscrições para a nova temporada do Clube do Livro no CEU Continental, encontros virtuais sobre obras de autores consagrados da literatura. Iniciativa da Escola 360, aliada ao programa Agentes de Leitura, o projeto tem como objetivo fomentar atividades diversificadas e repletas de curiosidade.





As inscrições para as rodas de conversa vão até o dia 7 de janeiro. Para participar do projeto os interessados devem se inscrever pelo link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfied-EGhQbxzL4G3GeD9evftPdo5A0UKsCC9VB1wTyzOGf6Q/viewfor).

Dando continuidade às leituras realizadas na edição anterior, Frida Kahlo, Eduardo Galeano e Ailton Krenak são alguns dos autores cujas obras serão revisitadas na próxima temporada.

A cada encontro virtual será realizada a leitura de um conto pelo agente de leitura Samuel Alexandre da Silva Ferreira, e os textos utilizados nas atividades serão disponibilizados aos participantes com antecedência, no contato informado no momento da inscrição.

O evento, destinado a jovens a partir dos 17 anos, será realizado entre os dias 18 de janeiro e 10 de fevereiro, às segundas, terças e quartas-feiras a partir das 15h pelo WhatsApp (11) 99027-4411.

O programa Agentes de Leitura é fruto de um convênio entre a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, e o governo federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura.

Programação

Segunda-Feira (janeiro: dias 18 e 25 / fevereiro: dias 1º e 8), às 15h: Protagonismo Feminino: A Biografia de Frida Kahlo por Hayden Herrera.

Terça-Feira (janeiro: dias 19 e 26/ fevereiro: dias 2 e 9), às 15h: Cada Conto um Conto. Causos/2 de Eduardo Galeano, do Livro dos Abraços.

Quarta-feira (janeiro: dias 20 e 27 / fevereiro: dias 3 e 10), às 15h: Protagonismo Indígena: Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak.