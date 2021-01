Câmara conclui cerimônia de posse e define nomes das comissões técnicas

A sessão de posse dos vereadores da Câmara terminou com a indicação dos nomes para as comissões técnicas permanentes. No entanto, devido a um impasse entre a oposição e a base do governo, não foram definidos os cargos que os parlamentares ocuparão nas comissões.

Veja a formação das comissões:

Constituição e Justiça

Ticiano Americano (Cidadania)

Brinquinho (PT)

Karina Soltur (PSD)

Desenvolvimento Urbano

Romildo Santos (PSD)

Wesley Casa Forte (PSB)

Sandra Gileno (Patriota)

Finanças

Anistaldo (PSC)

Carol Ribeiro (PSDB)

Vanessa de Jesus (Republicanos)

Educação

Lauri Rocha (PSD)

Wesley Casa Forte (PSB)

Laércio Sandes (DEM)

Obras

Lucas Sanches (PP)

Romildo Santos (PSD)

Danilo Gomes (DC)

Meio Ambiente

Jorginho Mota (PTC)

Edmilson (PSOL)

Geleia Protetor (PSDB)

Ética e Decoro

Wesley Casa Forte (PSB)

Luís da Sede (PSD)

Romildo Santos (PSD)

Karina Soltur (PSD)

Sandra Gileno (Patriota)

Jorginho Mota (PTC)

Pastor Anistaldo (PSC)

Funcionalismo

Geraldo Celestino (PSC)

Jorginho Mota (PTC)

Leandro Dourado (PTC)

Higiene e Saúde

Thiago Surfista (PSD)

Geraldo Celestino (PSC)

Carlinda Tinoco (Republicanos)

Criança e Adolescente

Carlinda Tinoco (Republicanos)

Jorginho Mota (PTC)

Welliton Bezerra (PTC)

Procuradoria da Mulher

Carlinda Tinoco (Republicanos)

Vanessa de Jesus (Republicanos)

Fernanda Curti (PT)

Carol Ribeiro (PSDB)

Defesa do Consumidor

Romildo Santos (PSD)

Jorginho Mota (PTC)

Jayme Júnior (Republicanos)

Defensoria dos Direitos das Mulheres

Carlinda Tinoco (Republicanos)

Karina Soltur (PSD)

Vanessa de Jesus (Republicanos)

Segurança Pública

Gilvan Passos (PSD)

Welliton Bezerra (PTC)

Luís da Sede (PSD)

Habitação

Wesley Casa Forte (PSB)

Sergio Magnum (Patriota)

Fernanda Curti (PT)

Trânsito e Transporte

Wesley Casa Forte (PSB)

Ticiano Americano (Cidadania)

Romildo Santos (PSD)