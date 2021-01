Prefeitura proporciona novo lar para 300 cães e gatos em 2020

De janeiro a dezembro de 2020, ações do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos garantiram um novo lar para 300 cachorros e gatos, entre machos e fêmeas, adultos e filhotes que foram acolhidos e tratados na sede do departamento em Bonsucesso.

Criado devido à pandemia de Covid-19, o Delivery Pet Gru, sistema de adoção online que permite ao interessado em levar para casa um novo amigo fazer todo o processo, desde a escolha do animalzinho até a entrega em domicilio, sem precisar sair de casa, foi responsável pela maior parte das adoções. Outra iniciativa de sucesso iniciada em 2020 foi a parceria com a rede Petz, através da qual muitas adoções foram concretizadas.

Um dos momentos mais felizes para os bichinhos que vivem em abrigos e também para as pessoas que neles trabalham é quando um animal conquista um coração e segue para viver em seu novo lar. “Nós fazemos todo o possível para oferecer o melhor para os animais, porém, nada como ter uma família e um lar amoroso. Ficamos muito felizes a cada animalzinho adotado. Neste ano vamos continuar esse trabalho e também ampliar as parcerias e serviços para facilitar as adoções”, explica Andrea Viegart, diretora do DPAN.

Todos os animais disponíveis para adoção no DPAN são castrados, vacinados e microchipados. Para conhecer alguns dos pets em busca de um novo lar e obter mais informações acesse http://dpan.guarulhos.sp.gov.br.