Cidade: Prefeitura promove mais de 5,3 mil atendimentos às pessoas em situação de rua em 2020

Ao longo de 2020, o trabalho no atendimento às pessoas em situação de rua em Guarulhos foi intensificado pela administração municipal. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, através do Serviço de Abordagem Social, cujo horário foi estendido, realizou um total de 5.383 atendimentos, entre os quais 4.487 referentes a demandas encaminhadas pelos Conselhos de Direito, pelo Consultório de Rua e por meio de denúncias.

Outros 825 atendimentos foram produto de ações de busca ativa, as quais resultaram em aceitação para o acolhimento institucional, e ainda 61 ocasionaram recâmbios, ou seja, o efetivo retorno da pessoa ao município de origem.

Acolhimentos – Os três Serviços de Acolhimento Institucional Masculino (Bambi, Taboão e Centro) implantados no município fizeram um total de 3.432 atendimentos no ano passado. Já o Serviço de Acolhimento Institucional Feminino realizou 220 atendimentos e a Casa de Passagem, 440.

O Se-Pop (Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua) Centro passou a funcionar 24 horas, todos os dias, disponibilizando quatro refeições diárias, além de espaço para guardar a carroça e baias para cães, tomar banho, lavar a roupa e atendimento socioassistencial.

Foi implantado ainda no município um setor para a recuperação de pessoas em situação de rua afetadas pela Covid-19, o qual abrigou 21 delas.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterale, abordou as ações promovidas. “Em 2020 foi necessário fazer mais do que o habitual, como reforçar e ampliar as políticas voltadas à população em situação de rua. Em meio à pandemia, com agilidade e eficiência, aumentamos ainda mais os esforços da municipalidade para atender, orientar, acolher e proteger aqueles que vivem em condição de extrema vulnerabilidade social. Cada iniciativa, programa e projeto mostrou-se importante e necessário para a garantia de direitos dessa parcela da população”, afirmou o gestor.

Ele lembrou ainda do trabalho dos funcionários. “Aproveito para agradecer o empenho e a dedicação de cada servidor e funcionário, que resultaram no sucesso de nossas ações de enfrentamento à Covid-19”, concluiu Viterale.

Mais ações – Outras medidas também foram adotadas pela Prefeitura para o segmento social, como instalação de pias em praças, distribuição de kits com máscaras, sabonetes, álcool em gel e orientações sobre a prevenção à covid-19, além da distribuição de refeições e cestas básicas às famílias em situação de extrema vulnerabilidade.