Prefeitura vistoria áreas atingidas por alagamentos em Cumbica e no Jardim Nova Cidade

Uma força-tarefa da Prefeitura de Guarulhos verificou nesta segunda-feira (11) os impactos dos alagamentos nos bairros Cumbica e Jardim Nova Cidade após as últimas chuvas. As equipes visitaram residências que foram invadidas pelas águas, localizadas às margens de córregos, para acompanhar ações de zeladoria e levantar a quantidade de doações necessárias, como kits de limpeza e higiene, cestas básicas, colchões, cobertores e roupas. A ação foi coordenada pelo prefeito Guti e por equipes das secretarias de Assistência Social e Serviços Públicos, além da Defesa Civil e da Proguaru.

Guti afirmou que o início das obras do Programa de Macrodrenagem do Rio Baquirivu é uma das principais metas de 2021. “Esse programa irá resolver o problema das enchentes em mais de 70% da cidade. Em paralelo, vamos realocar famílias que vivem às margens dos córregos e rios para um novo loteamento, eliminando várias áreas de risco e protegendo essas pessoas. Hoje ouvimos relatos dos moradores e alinhamos nossas demandas de infraestrutura, zeladoria e assistência social para essa população”, ressaltou o prefeito.

Nas regiões vistoriadas, as últimas chuvas variaram entre 37 e 45 milímetros. O coordenador de Proteção e Defesa Civil, Waldir Pires, analisou que “o córrego da avenida do Contorno, no Jardim Nova Cidade, foi assoreado pelas passagens sobre os córregos de poucos centímetros acima do nível normal da água. Quando chove, a água alcança a laje e retorna”.