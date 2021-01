Por conta do covid-19, Uniblocos cancela carnaval de rua em Guarulhos

Da Redação

A União dos Blocos de Rua de Guarulhos (Uniblocos) anunciou nesta quarta-feira (13) o cancelamento do carnaval de rua no município. De acordo com a entidade que organiza o evento, a principal causa está relacionada ao aumento do número de infectados e mortos pela covid-19. A mesma ressaltou que a realização da folia carnavalesca somente será possível após o processo de vacinação contra o vírus.



“Pelo momento que vivemos, pela responsabilidade que temos em garantir antes do divertimento, a saúde e o bem estar de nossos foliões, nós do Bloco Jacaré de Teta, decidimos por não fazer o nosso tão esperado carnaval até que a vacina chegue e tenhamos um cenário seguro para tal”, disse Éric Esteves, do bloco Jacaré de Teta.