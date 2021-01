Guarulhos define estratégia de vacinação contra a covid-19 com instituições de idosos

A Secretaria da Saúde de Guarulhos convocou para uma reunião na manhã desta segunda-feira (18), em sua sede, os representantes das mais de 50 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) cadastradas pela Vigilância Sanitária Municipal para discutir e apresentar a estratégia de vacinação desse público e também dos trabalhadores das ILPIs contra a covid-19. Somada, essa população equivale a aproximadamente 2.500 pessoas na cidade.

De acordo com a estratégia que o município preparou para a campanha contra a Covid-19, essa população será vacinada pelos profissionais dos Centros de Referência à Saúde do Idoso (Ceresis), em conjunto com as Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar, que entrarão em contato com cada uma das ILPIs para agendar a data e horário da vacinação. Para tanto, aguarda o envio das doses pelo Governo do Estado.

Durante a reunião, técnicos da Secretaria da Saúde solicitaram aos representantes das ILPIs para que já reúnam documentos dos idosos e profissionais das instituições caso sejam exigidos para o registro nominal da vacina, como nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF e cartão SUS. Também informaram que não poderão ser vacinadas trabalhadoras gestantes.