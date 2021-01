SP espera que até o dia 22 todos os 645 municípios recebam doses da vacina

A coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI) de São Paulo, Regiane de Paula, anunciou que o governo estadual planeja até sexta-feira, 22, entregar doses da vacina Coronavac a todos os 645 municípios paulistas.

Conforme informou durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, 20, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, até o momento, 500 mil doses do imunizante foram entregues a 120 cidades com a previsão de mais 125 mil doses serem entregues nesta quarta a 76 localidades.

Segundo acordo entre o governo do Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde, nesta primeira fase da imunização, o Estado tem direito a 1,5 milhão de doses das 6 milhões disponíveis.