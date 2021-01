Arteris Fernão Dias faz alerta para evitar acidentes durante o período de estação chuvosa

Durante a estação chuvosa, principalmente entres os meses de janeiro fevereiro e março, é comum o motorista se deparar com condições de pista variada, hora seca – hora molhada, por conta do grande volume de chuva que ocorre nessa época do ano. De acordo com o levantamento realizado pela Arteris Fernão Dias, em dias chuvosos os acidentes costumam ocorrer até duas vezes mais do que em dias ensolarados.



No entanto, do total de ocorrência registradas com pista molhada, cerca de 70% dos casos correspondem a acidentes leves, caracterizados pelo choque em barreiras fixas, provocados pela perda de controle do veículo e excesso de velocidade. Isso ocorre, principalmente, porque com a pista molhada a aderência entre solo e pneus é diminuída. “Nessas situações é válido seguir alguns procedimentos que podem evitar acidentes e danos ao veículo”, diz Edivaldo Braga, gerente de operações da Arteris Fernão Dias.



Verifique as condições do limpador de para-brisa – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o uso do limpador para-brisa é obrigatório sob chuva. A não utilização do dispositivo é considerada infração grave. No entanto, com o tempo de uso, o limpador perde a eficiência. Riscos de borracha no vidro e o som emitido pela peça são indícios de que está na hora de mudar a peça.



Desembace os Vidros – Algumas condições climáticas podem fazer o para-brisa ficar embaçado – isso pode acontecer mesmo sem chuva, prejudicando a visibilidade do condutor. Para solucionar esse problema, ligue o ar-condicionado e coloque-o na função que joga o ar no para-brisa. Essa prática ajuda a alterar a temperatura do veículo e a remover a umidade. Se o veículo não possuir ar-condicionado, ligue o sistema de ventilação ou deixe uma pequena abertura na janela para que o ar circule.



Mantenha o pneu em bom estado – O estado de conservação dos pneus do veículo é fundamental para a sua estabilidade na pista. Os sulcos dos pneus garantem o escoamento da água, evitando assim, a aquaplanagem. Porém quando a banda de rodagem (parte do pneu que fica em atrito direto com a pista) se desgasta, os sulcos perdem a eficiência, aumentando o risco de perda do controle do veículo, principalmente em curvas ou frenagem. O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) estabelece que a profundidade mínima dos sulcos deve ser de 1,6 mm. Caso o pneu do veículo esteja com o sulcos inferior a essa marca, é hora de fazer a substituição.



Reduza a velocidade e aumente a rotação do veículo – Pode parecer uma dica óbvia, mas muitos motoristas adotam a mesma velocidade ao dirigir na chuva. Porém, com a pista molhada, quanto mais rápido o veículo estiver, menor é controle que o motorista tem sobre o ele. O ideal é reduzir a velocidade e trafegar com rotação mais alta. Para isso, basta reduzir a marcha, o que dá maior tração e, portanto, estabilidade.



Mantenha distância segura do veículo que está a sua frente – Em condições normais, recomenda-se a regra dos três segundos. Porém, em dias de chuva essa distância deve ser aumentada. “Em uma pista molhada o motorista necessita de três vezes mais espaço para frear em comparação com uma pista seca”, alerta o gerente.



Tenha cuidado especial nas curvas – Fazer uma curva fechada já demanda atenção especial quando a pista está seca. Ao dirigir na chuva, evidentemente, o cuidado precisa ser ainda maior. A curva precisa ser feita em baixa velocidade. Porém fique atento: A velocidade deve ser reduzida antes de começar o seu traçado, nunca durante.



Trefegue com o farol ligado – Em dias de chuva, os faróis ligados melhoram a visualização dos outros veículos, sobretudo se houver neblina. Não é indicado o uso do farol alto, pois ele reflete diretamente nas gotas de chuva, atrapalhando não só a sua visão, mas também a dos outros motoristas. Também vale ressaltar que o condutor não deve trafegar com o pisca alerta ligado.



Em caso de chuva forte, pare o carro – Caso o condutor se depare com um volume de chuva acima do normal, em que o limpador de para-brisa não é suficiente para conferir uma condição de visibilidade aceitável, o ideal é procurar um local seguro para estacionar o veículo e esperar a chuva diminuir ou passar por completo.



Use o cinto de segurança – A Arteris Fernão Dias também alerta para o transporte dos passageiros. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. No caso das crianças, o ideal é acomodá-las nas cadeirinhas, com o cinto atado. Para os animais domésticos, compartimentos específicos evitam que o bichinho de estimação salte pelo vidro ou fique circulando pela área interna do veículo, podendo desviar a atenção do motorista.