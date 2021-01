Ipem-SP realizará verificação de radares em Guarulhos

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, fará verificação metrológica na próxima quinta-feira, 28 de janeiro, a partir das 10h, nos radares localizados nos seguintes endereços em Guarulhos, cidade da Região Metropolitana da capital.

Avenida Tiradentes, próximo da Avenida José Antonio Zeraibe, sentido centro-bairro;





Avenida Tiradentes, próximo da Avenida Bom Clima, sentido bairro-centro;





Avenida Presidente Tancredo de A. Neves, próximo da Pfizer, sentido bairro-centro;