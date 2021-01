Ator guarulhense é protagonista da série ‘Caminhos da Fama’

O jovem Johnny Willian, de 16 anos, é o protagonista da série “Caminhos da Fama”, exibida aos sábados, às 16h, na Rede TV. Na produção ele dá vida ao personagem Rico.

A série, produzida pela agência Talentos Brilhantes em parceria com a Rede TV! e a NR Filmes, retrata um colégio frequentado por adolescentes em busca da fama. E, como em qualquer trama teen, a produção é repleta intrigas, lutas de ego, amizades e romances.

Johnny já é conhecido do público, isso porque ele também participou da versão brasileira do programa MasterChef Junior Brasil, da Band. Aos 10 anos, ele entrou em contato com a produção do programa e encaminhou vídeos cozinhando para conseguir sua participação. Ele também esteve, ao lado de Jiang Pu, na atração “A Prévia” que antecedia o Masterchef Junior Brasil.

Mesmo iniciando a carreira aos 10 anos, o jovem já acumula participações no programa “Balanço Geral SP” da Rede Record, além de diversas vezes estar como convidado no programa “Sonho de Pop Star” com Hellen Alexandre e de uma temporada do programa “Vida e Saúde” na rede de televisão Novo Tempo.

Johnny iniciou o curso de teatro aos 12 anos, atuando em peças como “Shrek” (Shrek – protagonista) e “Once Upon a Time” (Rumppelstiltskin – protagonista), ambos no Teatro Ruth Escobar. Hoje em dia atua na área como apresentador, ator, cantor e repórter.