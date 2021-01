Parques municipais de Guarulhos ficam fechados neste final de semana

Em atendimento às regras do Plano São Paulo, do Governo do Estado, todos os parques de Guarulhos permanecerão fechados neste sábado e domingo, dias 30 e 31. No último dia 25 a cidade foi reclassificada para a fase vermelha do plano de contenção da pandemia de Covid-19 aos finais de semana e de segunda a sexta-feira entre 20h e 6h, quando apenas serviços essenciais podem funcionar.

Durante a semana os parques permanecem abertos ao público entre 6h e 18h. A entrada e a permanência são permitidas com uso de máscara e medição de temperatura corporal. Equipamentos como parquinhos infantis, quadras esportivas e bebedouros permanecem desativados. Também se mantém proibida a prática de esportes coletivos.

O Zoológico Municipal, no Jardim Rosa de França, que já não estava abrindo ao público aos finais de semana para evitar aglomerações, permanece aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (entrada até as 16h). Assim como nos demais parques, o ingresso só é permitido mediante uso de máscara e medição de temperatura corporal.

Parques fechados neste final de semana:

Bosque Maia

Parque Bom Clima / JB Maciel

Parque Júlio Fracalanza

Parque Chico Mendes

Zoológico Municipal