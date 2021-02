Guarulhos é a 7ª cidade do estado com maior número de pessoas vacinadas contra covid-19

Antônio Boaventura

De acordo com o “Vacinômetro”, site criado pelo Governo do Estado de São Paulo para contabilizar o número de doses aplicadas contra a covid-19, Guarulhos, até o momento, é a sétima cidade do estado com maior número de pessoas imunizadas contra o vírus. Desde o dia 21 do mês anterior, foram vacinadas 11.423 pessoas.

Ainda assim o número não está atualizado. Isso porque, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram 15.478 doses aplicadas até o momento.

O processo de vacinação também foi tema de debate acalorado na sessão parlamentar da última terça-feira (02), da Câmara Municipal, entre José Mário, secretário de Saúde, e o vereador Geléia Protetor (PSDB), líder do partido. Enquanto o dirigente municipal pediu maior atenção do governador João Doria (PSDB) ao município, o parlamentar tentou defender a postura de Doria.

“Ninguém aqui desconhece a maneira como o governador Doria dá as costas para a nossa cidade. Aquele que desconhece não está na política”, declarou José Mário.



De acordo com o secretário, Campinas, que conta pouco mais de 1,2 milhão de habitantes, recebeu cerca de 40 mil doses da vacina de Oxford, enquanto Guarulhos, com aproximadamente 1,4 milhão, foi contemplada pouco mais de 10 mil unidades. Inconformado com o posicionamento do secretário de Saúde, Geléia Protetor exigiu respeito do mesmo e da Casa de Leis com Doria.



“Respeito muito o secretário, mas temos que ter um pouco de respeito com o governador. Como membro e líder do partido do governador não vou admitir ataques políticos e esta Casa precisa respeitá-lo”, disse o tucano.



Entre as 10 cidades do Estado que mais vacinaram, sete delas são governadas por representantes do PSDB – São Paulo, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Caetano do Sul (que ainda não há definição sobre o pleito eleitoral) e Botucatu. As exceções são Campinas, administrada pelo Republicanos; São José do Rio Preto, governada pelo MDB; e Guarulhos pelo PSD.



1ª São Paulo – 151.027 – Bruno Covas (PSDB);

2ª Campinas – 29.836 – Dario Saadi (Republicanos);

3ª São Bernardo do Campo – 15.652 – Orlando Morando (PSDB);

4ª Ribeirão Preto – 13.537 – Duarte Nogueira (PSDB);

5ª São José do Rio Preto – 12.916 – Edinho Araújo (MDB);

6ª Santos – 11.606 – Rogério Santos (PSDB);

7ª Guarulhos – 11.423 – Guti (PSD);

8ª Santo André – 10.093 – Paulo Serra (PSDB);

9ª São Caetano do Sul – 7.073 – Auricchio (PSDB)*;

10ª Botucatu – 6.191 – Pardini (PSDB).

*Sob judice