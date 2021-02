Festival Filme Possível lança Mostra Competitiva de Curtas entre cineastas guarulhenses

A Mostra Competitiva de Curtas de Guarulhos, uma das atrações do Festival de Cinema Filme Possível, evento viabilizado pelo FunCultura de Guarulhos e pela Lei Aldir Blanc, está com inscrições abertas até o dia 5 de fevereiro. Os cineastas interessados em concorrer com seus curtas no evento devem acessar o link https://cutt.ly/Xj7wX3K ou o site www.filmepossivel.com.br. As inscrições são gratuitas.

Para inscrever a obra na Mostra Competitiva é necessário que o curta-metragem tenha sido produzido em Guarulhos, ou feito por realizadores guarulhenses, entre os anos de 2018 e 2021. As melhores produções serão premiadas pela organização do festival, composta por um júri técnico, e também haverá uma premiação de júri popular feita por meio de votação nas redes sociais.

A Mostra Competitiva de Curtas de Guarulhos é uma iniciativa que agrega valores ao Audiovisual em Guarulhos, que já tem dois eventos similares relacionados aos curtas-metragens. “A cidade tem a Mostra Guarulhense de Cinema, que é importantíssima e muito abrangente. Todos os produtores locais têm a oportunidade de exibirem suas obras por lá. Há também o Guaru Fantástico, outra iniciativa extremamente importante para o município e para o setor audiovisual”, observa o cineasta Guilherme Severo, idealizador do Filme Possível.

De acordo com Severo, a Mostra Competitiva de Curtas de Guarulhos tem o diferencial da competição e da premiação, um modelo de festival mais tradicional e próximo de grandes eventos internacionais. Nesse contexto, o festival amplia a possibilidade de levar muitos realizadores a competir em outros eventos fora de Guarulhos.

Serviço

Festival de Cinema Filme Possível

Mostra Competitiva de Curtas

Inscrições gratuitas até o dia 5 de fevereiro – atividade online e gratuita

Informações sobre as demais atividades do festival: http://www.filmepossivel.com.br