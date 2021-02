Poupatempo de Guarulhos passa a ter posto de atendimento da Sabesp a partir desta quinta-feira (11)

Da Redação

A partir de quinta-feira (11), os clientes da Sabesp em Guarulhos vão contar com mais uma opção para buscar serviços e informações. A companhia está inaugurando uma nova agência de atendimento presencial no Poupatempo do município, localizado no Shopping Internacional (Rodovia Presidente Dutra, Km 225 – s/n).

Assim como já acontece em todas as unidades do Poupatempo, para o atendimento é necessário que o cliente realize agendamento no portal https://www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. Somente serão atendidos os clientes agendados. O horário de funcionamento da agência do Poupatempo de Guarulhos é de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Todos os serviços da Sabesp estarão disponíveis: realização de alteração cadastral, pedido de segunda via da conta, pedido de ligação e religação de água, negociação e regularização de dívidas, dentre outros.

Rede Fácil – Em Guarulhos, a Sabesp também presta atendimento na Rede Fácil localizada no Shopping Bonsucesso (Estrada Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina). O atendimento no local também só acontece mediante agendamento que deve ser feito no Agenda SP (https://sabesp.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/SABESP).

É importante lembrar que, devido à pandemia, as demais agências de atendimento presencial da Sabesp, localizadas fora das unidades do Poupatempo ou da Rede Fácil, continuam fechadas em todas as cidades operadas pela Companhia. E que o atendimento nas agências presenciais do Poupatempo e da Rede Fácil está acontecendo com a metade da capacidade.

Canais Digitais – Por conta da pandemia, a Sabesp pede aos clientes que deem preferência aos outros canais de atendimento, pelos quais os serviços podem ser solicitados de modo rápido e prático. A Companhia disponibiliza a Agência Virtual no site www.sabesp.com.br e o aplicativo Sabesp Mobile para celulares com sistema operacional Android ou iOS.

Outra opção é a Central de Atendimento Telefônico pelos números 195 e 0800 011 9911 (Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina) e 0800 055 0195 (para demais cidades do interior e litoral).