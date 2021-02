Ônibus de Guarulhos recebem adesivos para alertar sobre pontos cegos do veículo

Os ônibus municipais de Guarulhos estão recebendo adesivos de alerta em sua lateral para chamar a atenção dos motociclistas e ciclistas sobre o pontos cegos do motorista. Por um espaço de cerca de quatro metros, a partir do banco do motorista, o condutor do ônibus não enxerga veículos ciclomotores ou bicicletas que estejam trafegando em ambos os lados.

“Atenção: ponto cego. O motorista pode não estar vendo você”, é a mensagem que o adesivo traz e que já começou a ser instalado nos coletivos da cidade.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos, os adesivos estão sendo colocados para diminuir o número de acidentes e mortes no trânsito. A sugestão foi apresentada pelos próprios concessionários do sistema de transportes.

“O objetivo é chamar a atenção dos motociclistas e ciclistas para a área do ônibus cuja visibilidade é mínima para os motoristas, evitando situação de riscos”, resume a diretora de Transportes, Martha Bitner.

Ainda de acordo com ela, a iniciativa visa à redução de vítimas fatais, principalmente os motociclistas, e está em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana da cidade de Guarulhos e com a proposta do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para o ano de 2021 sob o slogan “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.