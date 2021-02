Câmara retomará sessões presenciais a partir desta quarta

O presidente da Câmara Municipal, Miguel Martello (PDT), decidiu retomar as sessões presenciais do Legislativo nesta quarta-feira (17), a partir das 14h. Segundo comunicado emitido nesta segunda-feira (15), a decisão se deu após ouvir a opinião da maioria dos vereadores.

No entanto, de acordo com Martello, os trabalhos ocorrerão somente com a presença dos 34 parlamentares e funcionários essenciais da Casa de Leis, que atuem obrigatoriamente durante o andamento da sessão. Haverá restrição de público, assessores parlamentares e integrantes da imprensa guarulhense nas galerias.

As sessões presenciais estavam suspensas desde que foram confirmados ao menos 11 casos de funcionários e vereadores diagnosticados com coronavírus. Com isso, as sessões ocorreriam de forma virtual.