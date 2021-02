Covid-19: quase 20 mil testes têm resultado inconclusivo em Guarulhos

Giovanna Silvério

Do total de testes realizados nos dois mutirões em Guarulhos, quase 20 mil tiveram resultado inconclusivo. Segundo a Secretaria de Saúde, entre agosto e outubro do ano passado, foram realizados 48.844 testes. Desse total, 25.079 apresentaram resultados negativos, 4.074 positivos e 19.691 deram resultados inconclusivos – o que representa 40% dos testes.

Os resultados desses testes inconclusivos para covid-19 e a falta de conhecimento sobre os critérios de acesso para exames confundiram os pacientes com sintomas.

Entre os fatores que podem levar a esse resultado estão, por exemplo, a qualidade das amostras, o armazenamento e o tempo entre a coleta e a realização do exame.

A falta do resultado do exame para infecção do coronavírus faz com que pacientes com suspeita de ter a doença circulem pela cidade. A recomendação é que as pessoas confiem na orientação dos médicos, mesmo sem a conclusão como resultado.