Museu da Energia de Salesópolis está aberto e visitação é feita com hora marcada

O Museu da Energia de Salesópolis, instalado em um parque formado por trechos remanescentes da Mata Atlântica, está de portas abertas ao público. Os dias e horários disponíveis são de terça a sabado, com agendamento disponível às 10h, 13h ou 15h.

A duração da visita é de 1h15 no espaço que oferece atividades educativas e culturais, com visitas orientadas e trilhas, tratando de questões sobre energia e meio ambiente. A visitação segue as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de órgãos brasileiros de saúde pública. Para entrar no Museu o uso de máscara é obrigatório, assim como manter o distanciamento de 1,5 metros de outras pessoas. O uso do álcool em gel, oferecido pelas unidades, será estimulado pelos educadores durante o passeio.

Serviço:

Museu da Energia de Salesópolis

Dias: Terça-feira a sábado

Horários: 10h, 13h ou 15h

Ingresso: R$ 5,00 inteira/ R$ 2,50 meia

Endereço: Estrada dos Freires, KM 06 – Freires

Agendamento: http://bit.ly/3aJvxkc

Sobre a Fundação Energia e Saneamento

Desde 1998, a Fundação Energia e Saneamento pesquisa, preserva e divulga o patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e de saneamento ambiental. Atuando em várias regiões do Estado de São Paulo por meio das unidades do Museu da Energia (São Paulo, Itu e Salesópolis), realiza ações culturais e educativas que reforçam conceitos de cidadania e incentivam o uso responsável de recursos naturais, trabalhando nos eixos de história, ciência, tecnologia e meio ambiente.

Para mais informações

Museu da Energia de Salesópolis (11) 4696-1332 / (11) 99115-0020 – [email protected]