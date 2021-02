GRU Airport distribui mais de 48 toneladas de alimentos, itens de limpeza e kits de higiene pessoal para comunidades do entorno do aeroporto

O GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, realizará a 9° edição da campanha de doação de cestas básicas. Ao todo, desde abril do ano passado, início da campanha, foram distribuídas mais 48 toneladas de alimentos, itens de limpeza e kits de higiene pessoal que abasteceram mais de 12.900 pessoas das famílias dos alunos do Projeto Afinando o Futuro com Arte, mantido pela GRU Airport, e moradores das comunidades Malvinas e Jardim Novo Portugal, cadastrados no programa de relacionamento social da concessionária.

Nesta 9° edição, a entrega das mais de 300 cestas acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro e contará com a parceria da Wake Me Up, uma empresa social que nasceu com o propósito de melhorar a alimentação das pessoas. Seu lado social é muito transparente: para cada produto comprado, outro igual é doado. Eles produzem um bolinho saudável chamado WUP, feitos à base de aveia e purê de frutas. Nesta ocasião, serão distribuídos 1.200 WUP’s para as famílias. Além da doação dos produtos, empresa organizou uma palestra com uma nutricionista sobre a conscientização e o reaproveitamento dos alimentos.

A ONG Olhar de Bia também apoiou essa atividade com a doação de 500 máscaras de pano, item fundamental para evitar o contágio do coronavírus. Essa ação faz parte de uma série de iniciativas oferecidas pela concessionária para abastecer, confortar e assistir as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, dependem do trabalho autônomo e que foram duramente impactados pelas consequências da COVID-19.

Para promover o distanciamento social, uma das importantes formas de evitar o contágio do coronavírus, as entregas acontecerão na sede do Projeto conforme agendamento prévio e sob as normas higiênico-sanitárias recomendadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Cuidando da saúde e bem-estar

Em parceria com a área da saúde da Universidade Guarulhos (UnG), ao longo da campanha, foram organizadas uma série de palestras educativas sobre os mais diversos temas. Nos meses de julho e setembro junto à entrega das cestas básicas, os beneficiários receberam orientações sobre o uso correto das máscaras e conscientização sobre os cuidados e higiene em tempos de pandemia. Nestas duas edições da campanha, mais de 8.020 máscaras faciais cirúrgicas e de tecido foram doadas pela ONG Olhar de Bia e Cruz Vermelha.

Por conta do Outubro Rosa, campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, foram realizadas palestras informativas sobre a prevenção da doença e distribuídos mais de 300 kits com produtos de higiene pessoal feminina.

Na edição de novembro, mês da campanha de conscientização a prevenção do câncer de próstata, mundialmente conhecido como Novembro Azul, os familiares receberam informações sobre a importância da realização de exames para prevenir a doença e importância dos bons hábitos. Como forma de promover a autoestima e o cuidado, durante a entrega das cestas, os voluntários do Instituto Coliseu, estiveram à disposição para realizar cortes de cabelo femininos e masculinos.

“A campanha de doações de cestas básicas foi uma das formas que encontramos para unir nossos parceiros e criarmos uma rede de apoio para ajudar essas famílias a superar as adversidades”, disse Gustavo Figueiredo, CEO da GRU Airport. “Com a conclusão de nove edições, conseguimos proporcionar alimentação, kits de higiene e orientação para mais de 12.900 pessoas que moram no entorno do aeroporto”, destacou o executivo