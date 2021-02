Realizadoras do audiovisual debatem o trabalho das mulheres no setor

Nesta quarta-feira (24), a partir das 19h, Patrícia Sá, Janaína Reis e Marília Nogueira participam do debate Realizadoras no Audiovisual para discutir o trabalho das mulheres no setor em Guarulhos. O encontro virtual, que integra a programação do Festival de Cinema Filme Possível e objetiva abordar os desafios da produção audiovisual independente sob o ponto de vista feminino, vai ao ar pelo canal do Festival no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/channel/UC7BNNTUKacX4hei_u1nGqsw.

A proposta do Realizadoras no Audiovisual é jogar luz sobre os desafios que as mulheres enfrentam e encorajar os participantes a darem um primeiro passo na direção de superar esses obstáculos.

Para as debatedoras, o histórico de exclusão que as mulheres enfrentam em diversos setores também precisa ser superado no audiovisual. “Muitas vezes isso não é verbalizado, mas sempre tem um comportamento que tenta colocar a mulher em determinadas funções dentro da produção audiovisual”, afirma Janaína Reis, do coletivo Companhia Bueiro Aberto.

Patrícia Sá também concorda que, muito embora muitas mulheres estejam atuando em diferentes produções, elas ainda ocupam lugar secundário. “Há muito espaço para as mulheres nas produções, mas quando você vai procurar nas ‘cabeças’ de equipes é muito raro encontrar”. A mineira Marília Nogueira, única convidada de fora de Guarulhos, vai falar sobre o Cabíria Festival, projeto criado por ela justamente para aumentar a representatividade das mulheres nas telas e atrás das câmeras.

O Festival de Cinema Filme Possível é uma iniciativa contemplada pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) e pela Lei Aldir Blanc, promovendo o audiovisual na cidade com cursos, filmes e networking.

Para informações sobre as demais atividades do festival acesse http://www.filmepossivel.com.br. Para saber mais sobre os eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Festival de Cinema Filme Possível

Realizadoras no Audiovisual, com Patrícia Sá, Janaína Reis e Marília Nogueira

Data: quarta-feira, 24 de fevereiro

Horário: 19h

Transmitido pelo YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7BNNTUKacX4hei_u1nGqsw.