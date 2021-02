Receita Federal apreende 2,7 kg de cocaína no Aeroporto de Guarulhos

Em operação de combate ao narcotráfico no Aeroporto de Guarulhos equipes da Receita Federal realizaram uma apreensão de aproximadamente 2.780 gramas de cocaína. A ação ocorreu na madrugada de sábado (20) para domingo (21).

A bagagem com o entorpecente foi descoberta durante inspeção com cães de faro. A droga estava resinada como estrutura da mala. O passageiro dono da bagagem tinha como destino Lagos, na Nigéria, e foi conduzido à Polícia Federal.

A ação integrada contou com a participação de servidores e cães de faro do K9 da Alfândega da Receita Federal em Viracopos, do K9 da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Receita Federal em São Paulo e do Gerenciamento de Risco Aduaneiro da Alfândega da Receita Federal em Guarulhos.