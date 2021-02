Contas de 2017 do Governo Guti são aprovadas por Comissão Legislativa

O vereador Pastor Anistaldo (PSC) e a vereadora Carol Ribeiro (PSDB), integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento, discutiram as contas da Prefeitura referente ao exercício financeiro de 2017.

O parecer dos vereadores foi favorável: “avaliamos a prestação de contas do primeiro ano do Governo Guti e, de uma forma precisa, ele cumpriu, na íntegra, os índices, tais como o da educação. É até inusitado porque as prestações de contas dos governos anteriores sempre foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e, o primeiro ano do Governo Guti, teve aprovação de suas contas. Isso é até louvável e de se comemorar. Esperemos que continue assim nos anos subsequentes. Ele, sem sombra de dúvida, teve muita responsabilidade neste primeiro ano de mandato. Portanto, com muita alegria a Comissão de Finanças deu parecer favorável à aprovação de suas contas”, finalizou Pastor Anistaldo.