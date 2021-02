Derrota imposta pelo Uberlândia acaba com chances de classificação do Vôlei Guarulhos na Superliga

A derrota por 3 sets a 1 para o Uberlândia, fora de casa, colocou um ponto final na possibilidade de classificação do Vôlei Guarulhos para a fase quartas de final desta edição da Superliga de Vôlei masculino. Com este resultado, o Flecha luta apenas contra o rebaixamento à Superliga B, competição em que é o atual campeão.

Com o resultado negativo, o escrete guarulhense se manteve na nona posição na tabela de classificação com 18 pontos conquistados. O Guarulhos segue com 18 pontos em 20 jogos, na nona colocação, sem chances de avançar.

O Vôlei Guarulhos volta à quadra neste sábado (27), pela 10ª rodada do returno, contra o Caramuru, às 17h, no ginásio da Castrolanda, em Castro, no Paraná.