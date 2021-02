Guarulhos receberá mais doses de vacina neste final de semana

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebeu agora há pouco a informação de que neste sábado (27) o Centro de Distribuição e Logística da Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado irá entregar um novo lote de CoronaVac para o Grupo de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes, que abrange os 11 municípios do Alto Tietê.

A expectativa é de que parte dos municípios façam as retiradas das doses no sábado, no período da tarde, e os demais no domingo.

Ainda não há informações sobre os quantitativos e o público a ser priorizado com o novo lote.