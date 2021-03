Festival de marchinhas carnavalescas mantém viva a tradição do carnaval de rua em Guarulhos

Até o dia 16 de março estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Marchinhas Carnavalescas, evento realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) com recursos federais da Lei Aldir Blanc. O festival tem como objetivo estimular o trabalho e o processo criativo de músicos e compositores, fomentando assim a produção musical e a tradição das marchinhas carnavalescas.

Não há restrições para participação e cada interessado poderá inscrever apenas uma única composição, inédita e original, que não tenha sido premiada em outros festivais. Para inscrever as marchinhas os interessados devem ler o regulamento e encaminhar o material solicitado para o email [email protected].

Para o processo de pré-seleção serão considerados requisitos como melodia e letra. A pré-seleção das músicas ficará a cargo de uma comissão julgadora formada por músicos, compositores e pessoas com notório conhecimento na área musical.

O pré-resultado com as marchinhas finalistas será divulgado na fanpage do festival no Facebook, no endereço www.facebook.com/1%C2%BA-Festival-de-Marchinhas-Carnavalescas-de-Guarulhos-344790716690174, a partir do dia 19 de março. A final está prevista para 15 de maio, em evento que será divulgado oportunamente. Há premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. Para saber mais acesse o regulamento em http://bit.do/festivaldemarchinhascarnavalescas.