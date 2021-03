Guarulhos dialoga sobre boas práticas de migração com o Marrocos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria da Igualdade Racial, participou na manhã desta sexta-feira (5) do intercâmbio de boas práticas na área de migração com a cidade de Rabat, capital do Marrocos, a convite da United Cities and Local Governments (UCLG) – Organização Mundial de Cidades e Governos Locais.

A atividade integra o Programa Migração entre Cidades no Mediterrâneo (MC2CM), que oferece aos governos locais a oportunidade de participarem de eventos de cooperação para discutir, aprender e contribuir na melhora da governança da migração em nível local, do acesso aos serviços básicos e da garantia dos direitos humanos.

Anderson Guimarães, subsecretário de Igualdade Racial, considera de grande importância a iniciativa da rede internacional de conhecer os trabalhos desenvolvidos pela cidade, as parcerias com diversas instituições nacionais e internacionais. “A atividade proporciona uma imensurável troca de conhecimentos para o aperfeiçoamento das ações e da política em construção, lembrando que a cidade de Guarulhos é uma importante rota no cenário da migração e do tráfico internacional de pessoas por sediar o maior aeroporto internacional da América Latina”, comentou.

Na oportunidade também foi possível abordar as ações inclusivas aos migrantes e refugiados em parceria com os consulados, organizações da sociedade civil (OSCs) e a participação no projeto MigraCidades, que conferiu ao município o Selo MigraCidades em dezembro de 2020.