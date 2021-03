Prefeitura oferece vagas para cursinho pré-vestibular em parceria com o Eniac

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Juventude, firmou parceria com o Centro Universitário Eniac, através de seu braço social CITIG-Innovation, para ofertar cem vagas gratuitas no cursinho pré-vestibular da instituição. As inscrições devem ser feitas até 19 de março pelo link eniac.com.br/pre-vestibular. Podem se inscrever estudantes de escolas estaduais que tenham mais de 15 anos. Os interessados deverão passar por um processo de seleção e a prova acontecerá no dia 20 de março.

O curso tem duração de um ano e abordará matérias como português, matemática, ciências, geografia e história, entre outras. As aulas acontecerão de forma online enquanto houver restrições por conta da fase vermelha do Plano São Paulo, do governo estadual, e de forma presencial, seguindo todas as orientações de segurança e higiene, assim que for possível.

Para o subsecretário da Juventude, César Sousa, essa é uma parceria que irá render ótimos frutos para os jovens. “Muitos deles estão buscando formas de ingressar em uma universidade e com certeza esse cursinho irá contribuir. O aprendizado é sempre importante, ainda mais quando se almeja grandes conquistas”, comentou.