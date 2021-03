‘Vacinem-se. Viva o SUS’, diz Chico Buarque após ser imunizado contra a covid-19

Na última quarta-feira, 10, Chico Buarque comemorou em suas redes sociais a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O cantor e compositor de 76 anos recebeu a imunização no posto do Planetário, montado na Gávea, na zona sul o Rio de Janeiro. Chico postou uma foto do momento da vacinação e escreveu na legenda: “Vacinem-se. Viva o SUS!”.

Nos comentários, seu neto Chico Brown comemorou o fato: “coisa boa! Viva a ciência!”; a apresentadora Astrid Fontenelle também comemorou com a notícia: “viva a vida!!!”. Roberta Martinelli replicou a foto no seu Instagram: “viva o SUS! Viva Chico Buarque!”, escreveu a apresentadora e fã do músico.

Além de Chico Buarque, o cantor e compositor Geraldo Azevedo, 76, também compareceu ao primeiro dia de vacinação para pessoas a partir de 76 anos na capital fluminense. Ele postou o vídeo sendo vacinado e escreveu: “Agora tenho a sensação de estar mais protegido. Espero pela segunda dose em breve! Parabéns pelo atendimento da equipe. Viva o nosso SUS, viva a saúde pública brasileira!”