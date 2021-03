Câmara Municipal autoriza Prefeitura à comprar vacinas para combate ao covid-19

Da Redação

A Câmara Municipal autorizou nesta segunda-feira (15), em sessão extraordinária, a Prefeitura à comprar vacinas para combate ao covid-19. A proposta elaborada pelo prefeito Guti (PSD) tem como objetivo comprar medicamentos, insumos e equipamentos para a área da saúde. O projeto ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros que compõem a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em prol do combate à pandemia.



“Parabenizo a iniciativa do prefeito e de todos os prefeitos do Alto Tietê, além de parabenizar todos os vereadores da Casa, independente de oposição ou governo todos votaram em prol da cidade”, declarou o vereador Gilvan Passos (PSD), líder do governo do prefeito Guti, na Câmara.



Segundo o chefe do Poder Executivo, há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social.



“Vejo um avanço muito grande, tendo em vista o número da covid-19 na cidade e isso vai nos ajudar muito. Esperamos que o Governo do Estado e o Governo Federal façam a parte deles”, concluiu.



A proposta contou com o apoio de 32 dos 34 parlamentares da atual legislatura. Somente a vereadora Carlinda Tinoco (Republicanos), que está infectada pelo covid-19, e Romildo Santos (PSD), com problemas técnico de comunicação com o plenário virtual da Câmara Municipal, não votaram o referido projeto.