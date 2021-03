Em meio à pandemia, Exército brasileiro gastará R$ 80 mil em miniaturas de bonecos tipo Rambo

Em meio à pandemia e a necessidade de recursos para o combate e salvamento da população brasileira, o Exército gastará R$ 730 mil em brindes e materiais para fotografia. Somente com bonecos de soldados em miniaturas, de dois tipos, em forma de Rambo, serão gastos R$ 80 mil.

Além disso, a lista inclui 110 kits para churrasco em maletas de alumínio, com uma gravação a laser na tampa e com o brasão do Exército. No total, os kits custarão R$ 18,4 mil.

A lista contém, ainda, canetas, bonés e placas de diversos tipos.

A aquisição está sendo feita pelo Batalhão Mauá, em Araguari, Minas Gerais, porém os itens deverão ser distribuídos para outras unidades do Exército.