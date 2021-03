Esap realizará palestra sobre plataforma de cursos online em 8 de abril

Desde que foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Covid-19 trouxe inúmeros desafios ao dia a dia pessoal e profissional dos servidores públicos de Guarulhos. Por esta razão, a Escola de Administração Pública Municipal (Esap) começou a adaptar o seu Programa de Capacitação do Servidor e Servidora para atender à demanda de formação, neste momento, voltada ao ensino remoto ou a distância, que será disponibilizado através de lives.

Para celebrar a nova parceria para capacitação de servidores firmada pela Prefeitura com o Conselho Regional de Administração Pública do Estado de São Paulo (CRA-SP), a primeira live, que acontece no dia 8 de abril, às 19h, trará como tema o CRA Educa, a plataforma online e gratuita de cursos, aulas e webinars (seminários online em vídeo) do CRA-SP. O palestrante convidado para abordar o tema e a necessidade capacitação em tempos de pandemia é João Paulo Vergueiro, administrador e mestre em administração pública pela FGV-SP e bacharel em direito pela USP.

A live será transmitida pelo canal da Esap Guarulhos no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCu0Jm3aMpes53eJYEcED3Gw.

O calendário prévio com as datas e temas das próximas lives será divulgado em breve. Para mais informações e/ou para receber aviso de novas lives envie e-mail para [email protected].

CRA Educa – Com mais de mil opções de trilhas do conhecimento e conteúdos que contemplam as diversas áreas da administração pública, a plataforma expande a atuação do CRA-SP no fomento à qualificação e ao desenvolvimento de estudantes e profissionais, em sintonia com as mais atualizadas práticas do mercado de trabalho.

Todos os cursos do CRA Educa são realizados em ambiente digital, a distância, e parte deles são certificados após sua conclusão. O link de acesso à plataforma pode ser encontrado na página da Esap no Portal do Servidor de Guarulhos: http://portaldoservidor.guarulhos.sp.gov.br/index_esap.php.